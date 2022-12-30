Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu akşam Deniz Baykal’ı evinde ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal’ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulundu.

Kılıçdaroğlu ve Baykal görüşmesinde; son siyasi gelişmeler başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “terör” soruşturması gündeme geldi.

Ayrıca CHP’nin İstanbul’da düzenlediği vizyon toplantısı da görüşüldü. Deniz Baykal’ın, siyasetin bilime ihtiyacı olduğunu vurguladığı, bu ihtiyaç nedeniyle vizyon toplantısının çok önemli olduğunu söylediği öğrenildi.

Baykal’ın üniversitelerin akademik ve mali yönden çökertildiğini söylediği ve beyin göçü nedeniyle Türkiye’nin önemli bir tahribata uğradığını ifade ettiği belirtildi. Baykal’ın “İktidarın, halkın sırtına yıktığı borcu bir kaynak olarak sunduğu ve geleceğe önemli bir borç mirası bıraktığı” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

Baykal’ın, CHP’nin Uludere katliamı ile ilgili gelişmeleri takibinin “Kürt sorununa sahip çıkılmasının en haklı ve meşru yolu olduğunu” söylediği aktarıldı.

Deniz Baykal’ın, CHP örgütlerinin seçimlerde dinamizm içinde, hırsla, heyecanla çalışmaları gerektiğini ifade ederek, “Seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum” dediği belirtildi.

Kaynak: ANKA