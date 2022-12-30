Babacan'dan Karamollaoğlu'na ziyaret
Ali Babacan, bugün Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabında ziyarete ilişkin fotoğraflarla birlikte yapılan paylaşımda, “Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu” denildi.
Karamollaoğlu, Millet İttifakı liderlerinin, hakkındaki mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için 15 Aralık’ta Saraçhane Meydanı’ndaki buluşmasına, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle katılamamıştı.
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