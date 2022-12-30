Erdoğan 'istismarı 'tek bir vaka' diye geçiştirdi; LGBTİQ+'ları hedef aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Salonu'nda “3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni”nde konuştu.

Erdoğan, Başörtüsü meselesine ilişkin olarak muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Erdoğan, "Ya yasal bir düzenlemeye gerek yok ki. Yine bize oyun mu çekiyorsun tuzak mı kuruyorsun. Gel eğer samimiysen Anayasal bir düzenleme yapalım. Şimdi metni Meclis'e gönderdik. Şimdi samimiyetlerini göreceğiz" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Son haftalarda şahit olduğumuz kimi olaylar bize tek parti zihniyetini göstermiştir.

Bunların dertleri çocuk istismarına tepki koymak değil. Kin ve nefret duygularına zemin hazırlamaktır. LGBTİ denilen marjinal akımlarının sapıklarına alet edilen 3-5 yaşındaki çocuklara ilişkin bir şey demediler.

Meclis kürsüsünden derneklerimizi STK'larımızı tehdit edenler asıl niyetlerini deşifre etmişlerdir.

Ne dediler helalleşme. Bir göz boyamadan ibaret olduğu ortaya çıktı.