Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı

Mersin'in Silifke ilçesinde saat 09.36'da bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Silifke ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 12.78 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

ÇANAKKALE DE SALLANDI

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13.37 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 13.61 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, AFAD verilerine göre, saat 10.12 sıralarında, Ayvacık ilçesi Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadesine yer verildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

4 büyüklüğündeki depremin ardından Ayvacık'ta artçılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre bölgede 2.8, 3.7 ve 3.4 olmak üzere üç sarsıntı daha meydana geldi.

