Dev Dolandırıcılık Ağı Çökertildi! Milyonluk Vurgun Ortaya Çıktı

Diyarbakır merkezli dev bir dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Sahte sosyal medya hesapları üzerinden bungalov ev kiralama vaadiyle vatandaşları kandıran şüphelilerin, banka ve kripto para hesaplarında toplam 521 milyon 334 bin 200 liralık işlem hacmi tespit edildi.

6 AYLIK TAKİP SONRASI OPERASYON

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda büyük bir dolandırıcılık ağını deşifre etti. Şüphelilerin, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla sahte ilanlar paylaşarak Türkiye genelinde 216 vatandaşı mağdur ettikleri belirlendi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Diyarbakır merkezli olarak Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA