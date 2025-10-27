Dev Dolandırıcılık Ağı Çökertildi! Milyonluk Vurgun Ortaya Çıktı

Bungalov kiralama bahanesiyle 216 kişiyi tuzağa düşüren dolandırıcılık çetesi çökertildi. 10 ilde yapılan operasyonda 521 milyon liralık vurgun ortaya çıktı, 22 kişi tutuklandı.

Son Güncelleme:
Dev Dolandırıcılık Ağı Çökertildi! Milyonluk Vurgun Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır merkezli dev bir dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Sahte sosyal medya hesapları üzerinden bungalov ev kiralama vaadiyle vatandaşları kandıran şüphelilerin, banka ve kripto para hesaplarında toplam 521 milyon 334 bin 200 liralık işlem hacmi tespit edildi.

6 AYLIK TAKİP SONRASI OPERASYON

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda büyük bir dolandırıcılık ağını deşifre etti. Şüphelilerin, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla sahte ilanlar paylaşarak Türkiye genelinde 216 vatandaşı mağdur ettikleri belirlendi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Dev Dolandırıcılık Ağı Çökertildi! Milyonluk Vurgun Ortaya Çıktı - Resim : 1

Diyarbakır merkezli olarak Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Marmara’da Fırtına! BUDO Seferleri İptal Edildi Marmara’da Fırtına! BUDO Seferleri İptal Edildi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hatay’da Yangın Faciası! 1 Yaşındaki Bebek Öldü, Anne Yaralı Hatay’da Yangın Faciası! Bebek Öldü, Anne Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Altında Haftanın İlk Gününde Kayıp! Yatırımcının Gözü FED Kararında Altında Haftanın İlk Gününde Kayıp! Yatırımcının Gözü FED Kararında
‘Casusluk’ Soruşturması: İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan İçin Tutuklama Kararı İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan İçin Tutuklama Kararı
AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor, Metrekareye 30 Kg Yağış Düşecek AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor
Hatay’da Yangın Faciası! 1 Yaşındaki Bebek Öldü, Anne Yaralı Hatay’da Yangın Faciası! Bebek Öldü, Anne Yaralı
Dolar ve Euro Yeniden Zirveye Göz Dikti! Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 27 Ekim Pazartesi Güncel Döviz Kurları Dolar ve Euro Yeniden Zirveye Göz Dikti