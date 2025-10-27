Marmara’da Fırtına! BUDO Seferleri İptal Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

BUDO’nun resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Marmara Denizi’nde beklenen güçlü rüzgarlar ve yüksek dalgalar nedeniyle seferlerin güvenli şekilde yapılamayacağı vurgulandı. Açıklamada, bazı güzergahlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İptal edilen seferler şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

Kaynak: DHA