Marmara’da Fırtına! BUDO Seferleri İptal Edildi
Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün planlanan 8 seferini kötü hava koşulları nedeniyle iptal etti. İşte iptal edilen seferler...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
BUDO’nun resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Marmara Denizi’nde beklenen güçlü rüzgarlar ve yüksek dalgalar nedeniyle seferlerin güvenli şekilde yapılamayacağı vurgulandı. Açıklamada, bazı güzergahlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
İptal edilen seferler şunlar:
07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: