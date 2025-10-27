Hatay’da Yangın Faciası! 1 Yaşındaki Bebek Öldü, Anne Yaralı

Hatay'da bir evin bahçesindeki konteynerde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı.

Son Güncelleme:
Hatay’da Yangın Faciası! 1 Yaşındaki Bebek Öldü, Anne Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir evin bahçesindeki konteynerde çıkan yangın, faciayla sonuçlandı. Çayır Mahallesi’nde bulunan müstakil evin bahçesindeki konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede konteynerle birleşik çadıra da sıçradı.

Hatay’da Yangın Faciası! 1 Yaşındaki Bebek Öldü, Anne Yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 yaşındaki M.C.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan anne hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Yangın
Son Güncelleme:
MHP'den Yerli Medya Platformlarını Güçlendirecek Adım! Teklif Hazır MHP'den Yerli Medyayı Güçlendirecek Adım! Teklif Hazır
Kars’ta Ördek Avı Can Aldı! Baba, Oğlunu Yanlışlıkla Vurdu Kars’ta Ördek Avı Can Aldı! Baba, Oğlunu Yanlışlıkla Vurdu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Hatay’da Yangın Faciası! 1 Yaşındaki Bebek Öldü, Anne Yaralı Hatay’da Yangın Faciası! Bebek Öldü, Anne Yaralı
İstanbul’da Deprem Paniği! AFAD ve Kandilli'den Açıklama İstanbul’da Deprem Paniği! AFAD ve Kandilli'den Açıklama
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Bayrampaşa'da Nefes Kesen Seçim Maratonu! Yeni Başkanvekili Belli Oldu Bayrampaşa'da Nefes Kesen Seçim Maratonu!
Mardin Bu Haberle Sarsıldı! 11 Yaşındaki Çocuk Evde... Mardin Bu Haberle Sarsıldı! 11 Yaşındaki Çocuk Evde...