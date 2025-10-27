Hatay’da Yangın Faciası! 1 Yaşındaki Bebek Öldü, Anne Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir evin bahçesindeki konteynerde çıkan yangın, faciayla sonuçlandı. Çayır Mahallesi’nde bulunan müstakil evin bahçesindeki konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede konteynerle birleşik çadıra da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 yaşındaki M.C.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan anne hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: AA