Kars’ta Ördek Avı Can Aldı! Baba, Oğlunu Yanlışlıkla Vurdu

Kars'ta ördek avına çıkan baba, kazara tüfeğini ateşleyerek 16 yaşındaki oğlunu vurdu. Ağır yaralanan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kars’ta Ördek Avı Can Aldı! Baba, Oğlunu Yanlışlıkla Vurdu
Erzurum'un Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine giden 5 kişi, Tozluca köyü yakınlarında ördek avlamaya başladı. Burada ördek avlayan baba Muzaffer K, (53) kazara oğlu 16 yaşındaki Muhammet Ali K'yi vurdu.

Göğsünden yaralanan Muhammet Ali K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Ali K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak silahına da el konuldu. Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

