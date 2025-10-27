Kartalkaya Faciasında 3’üncü Duruşma! 78 Kişiye Mezar Olmuştu... 'Ölüm Oteli'nde Karar Çıkacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta meydana gelen ve 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını davasında üçüncü duruşma bugün başladı. Grand Kartal Otel’deki facia davasında, aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanık, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda kurulan özel salonda yeniden hakim karşısına çıktı.

20’Sİ TUTUKLU 32 SANIK YARGILANIYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye göre, davada 20’si tutuklu olmak üzere 32 sanık yargılanıyor. İlk duruşma 7 Temmuz’da başlamış ve 10 gün sürmüştü. O süreçte sanık savunmaları dinlenmiş, yangında yakınlarını kaybeden aileler ve yaralılar da ifadelerini vermişti. İkinci duruşmada ise savcı, 21 sayfalık mütalaasını mahkemeye sunmuş ve tutuksuz yargılanan otelin muhasebe müdür yardımcısı Mehmet Salun’un tutuklanmasına karar verilmişti.

CEZA TALEPLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu 21 sayfalık mütalaada, bilirkişi raporları, adli tespitler ve yangının çıkış süreci detaylandırıldı. Savcılık, 10 sanık hakkındaki ceza taleplerinde değişiklik yaptı.

Mütalaada, otel sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otel muhasebe müdürü Kadir Özdemir hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” suçlamasıyla 1950 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca sanıklar için “olası kastla kasten yaralama” ve “nitelikli mala zarar verme” suçlarından da ek cezalar istendi.

BELEDİYE VE İTFAİYE YETKİLİLERİ DE YARGILANIYOR

Mütalaada, Belediye Başkan Yardımcısı Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için de aynı suçlardan 1950 yıla kadar hapis cezası istendi. İtfaiye eri Acar hakkında ise 172 yılı aşan hapis talebinde bulunuldu.

Diğer sanıklar arasında yer alan otel müdürü, şirket yöneticileri, teknik personel, iş güvenliği uzmanları ve otel çalışanları hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan, İl Özel İdaresi’nden bazı yetkililer için suçun “taksirle” işlendiği değerlendirilerek 2 ila 15 yıl arasında değişen cezalar talep edildi. Sanıklardan Enver Öztürk için ise beraat istendi.

ESAS HAKKINDA SAVUNMALAR VERİLECEK

Bugün yapılacak üçüncü duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları esas hakkındaki savunmalarını mahkemeye sunacak. Duruşmanın ardından karar aşamasına geçilmesi bekleniyor.

