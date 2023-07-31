Merdan Yanardağ'ın itirazı yine reddedildi: AYM'ye başvuracaklar

'4 Soru 4 Yanıt' programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla hukuksuzca tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraza mahkemeden yanıt geldi.

AYM'YE GİDECEKLER

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ‘ın tutukluğuna yapılan itiraz bir kez daha reddedildi. Yanardağ'ın avukatları Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz için AYM’ye başvuru yapacak.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın avukatları, Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz için AYM’ye başvuru yapacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Merdan Yanardağ’ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Yanardağ, “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce 27 Haziran’da tutuklanmıştı.

Merdan Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tutukluluk halinin devamı kararına itiraz etmişti. Tutukluluğa yönelik itirazı değerlendiren İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddetti.

Mahkeme, Yanardağ’ın tutukluluk halinin devamı kararına yapılan itirazların kabule değer olmadığının anlaşıldığını belirterek, yapılan itirazı reddetti ve Yanardağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yanardağ’ın avukatları, Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz için AYM’ye başvuru yapacak.