Öğrenciler ve eğitim uzmanı anlattı: Hayat pahalılığı ve ekonomik şartlar öğrencilerin üniversite tercihlerini nasıl şekillendirecek?

GERÇEK GÜNDEM - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran’da yapıldı. Yaklaşık 3 milyon 500 bin öğrencinin girdiği YKS’ye bu yıl rekor sayıda başvuru yapıldığı açıklanmıştı.

2023 YKS yerleştirme süreci için bu yıl üniversitelerde lisans programları için 853 bin kontenjan belirlendi. Uzmanlara göre bu yıl açıkta kalacak öğrenci sayısında diğer yıllara göre artış olması bekleniyor. Eğitim uzmanları öğrencilerin bu yıl da zorlu bir sürecin kendilerini beklediklerini söylüyor.

Öğrenciler üniversite tercihlerini ise 27 Temmuz- 8 Ağustos arasında yapacak.

Peki, öğrenciler üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeliler? Hayat pahalılığı, kira fiyatları ve ekonomik şartlar öğrencilerin tercihlerini nasıl şekillendirecek? Her geçen gün artan fiyatlar karşısında öğrenciler istedikleri üniversite veya bölümleri tercih edebilecek mi?

“ÖĞRENCİLER AÇIKTA KALACAKLARINI DÜŞÜNEREK TERCİHLERİNİ YAPMALILAR”

Gerçek Gündem yazarı, Eğitim Uzmanı Ali Taştan bir üniversite öğrencisinin aylık giderinin 20 bin liraya ulaştığını söylüyor. Taştan’a göre birkaç ay sonra öğrencilerin giderleri daha yüksek tutarlara ulaşacak.

Tercih döneminde öğrencilerin önündeki en büyük engellerden birinin barınma sorunu olduğunu ifade eden Taştan, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecek illeri seçmelerinin önemine dikkat çekti:

“Örgün eğitim kapsamında yaklaşık dört milyon üniversite öğrencisi var. Bu öğrencilerin sadece bir kısmına devlet yurtları karşılık gelebiliyor, barınma hizmeti veriliyor. Bu yüzden öğrenciler açıkta kalacaklarını düşünerek hareket etmeliler.”

“SON 20 YILDA APARTMAN DAİRELERİNDEN BOZMA YERLERDE ÜNİVERSİTELER AÇILDI”

Bölümlerin, fakültelerin, üniversitelerin imkanlarının öğrenciler tarafından iyice araştırılması gerektiğini ifade eden Taştan, “Son yirmi yılda ülke genelinde çok fazla üniversite açıldı. Apartman dairelerinden bozma mekanlarda üniversiteler var. Kampüsü olmayan, bahçesi olmayan, imkanları yeterli olmayan, niteliksiz üniversiteler açıldı” diye konuştu.

EN BÜYÜK SORUN HAYAT PAHALILIĞI

Eşit ağırlık alanında 7 bin 311’inci olan Aleyna Yer, sıralamasının beklediğinden daha iyi geldiğini söylüyor. Yer’in üniversite tercihi yaparken en çok dikkat edeceği noktalar ise bölümünün önünün açık olması ve gelecek vaat etmesi.

Tercih döneminin zor geçtiğini ifade eden Yer, tercih yaparken karşılaştığı en büyük sorunun ise hayat pahalılığı ile ekonomik şartlar olduğunu söylüyor:

“Sıralaması ne kadar iyi gelirse gelsin büyük şehirleri yazamayan yaşıtlarım var. Eğer üniversiteler öğrencilere burs ve yurt desteği sağlamazsa barınma sorunlarının ne kadar artacağını düşünemiyorum bile. Aileler de bu yüzden çocuklarını diğer şehirlere göndermek istemiyorlar.”

“İSTANBUL’A YAKIN YERLERİ TERCİH ETMEK ZORUNDAYIM”

Sayısal öğrencisi Yusuf Bozca da bu yıl üniversite tercihi yapacak öğrencilerden biri. Sınava ikinci kez giren Bozca, tercih yaparken üniversitelerin kadrosuna, kampüsüne ve niteliklerine bakacağını belirtiyor.

Barınma sorunundan dolayı İstanbul’a yakın yerleri tercih etmek zorunda kalacağını söyleyen Bozca, “Eve gidip gelebilmek için şehrim olan İstanbul'a yakın yerleri tercih etmek zorundayım. Eğer olmazsa ilk önceliğim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurtları. KYK çıkmazsa özel yurtlara başvurmak zorunda kalacağım” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem