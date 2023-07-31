İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine zam

Yapılan son UKOME toplantısından İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 48 zam kararı çıktı.

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İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine zam

Akaryakıta gelen zamların ardından, İzmir’de toplu ulaşıma zam geldi.

Onaylanan zamma göre, 8,78 lira olan tam ilk biniş, 13 liraya yükseldi. Tam binişlerde birinci aktarma 6,5 lira, üçüncü sonraki aktarmalar 3,26 lira olarak belirlendi.

Toplu ulaşımda 3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi. 60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi. Halk Taşıt’larda ilk biniş 6,5 lira, öğrenci 2,5 lira, birinci aktarma tam 3,25, ikinci aktarma 1,63 lira oldu.

Minibüsçü esnafının zam talebi de UKOME’den geçtiği öğrenildi. Zamdan sonra 10 lira olan indi bindi ücreti 15 lira olurken, Mesafelerin uzunluğuna göre yolcu taşıma ücreti, 19, 22 ve 25 lira oldu.

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