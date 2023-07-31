Manisa'da hızlı tren şantiyesinde gaz zehirlenmesi: 2 saat sonra bulundular

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren projesinin şantiye alanındaki tünelde gaz sızıntısından etkilenerek mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son Güncelleme:
>

İzmir-Ankara Hızlı Tren projesinin Alaşehir ilçesi bölümündeki şantiyede, gaz zehirlenmesi meydana geldi. İddiaya göre, şantiye alanındaki tünelde çalışan 4 işçi, tünel içerisinde araçla seyir halindeyken gaz sızıntısına maruz kaldı.

Geri dönmek isterken araç, tünel içindeki balçığa saplandı. İşçilerden 2’si araçtan inerek kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken diğer 2 işçi aracın bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve Soma’daki maden işçilerinden oluşan bir ekip sevk edildi.

2 SAAT SONRA BAYGIN HALDE ÇIKARILDILAR

Bölgeye ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gaz maskesi ve özel kıyafetlerini giyerek araçla tünele girdi. Mahsur kalan işçilerin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, 2 işçiyi kendi araçlarına alarak tünelin dışındaki sağlık ekiplerine teslim etti.

Baygın halde olan işçiler Muhammet Yavuz ve Yaşar Nacaroğlu’na sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahale yapıldı. İşçiler daha sonra Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa İzmir Ankara
Son Güncelleme:
AB İsmailağa'nın hibesini iptal etti: Ödenen fonlar geri istendi! AB İsmailağa'nın hibesini iptal etti
Üniversite adaylarına uzman tavsiyesi: Geleceğin mesleklerine yönelin Üniversite adaylarına uzman tavsiyesi: Geleceğin mesleklerine yönelin
Gözleriniz yazın risk altında! İşte 6 kritik önlem Gözleriniz yazın risk altında!
Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında yarın Zimbru'ya konuk olacak Fenerbahçe, yarın Zimbru karşısına çıkacak
ÇOK OKUNANLAR
Esenyurt'ta öldürülen tekel esnafının babası konuştu Esenyurt'ta öldürülen tekel esnafının babası konuştu
Kuyumcular gram altın sahiplerine tarih ve rakam verdi: Büyük sürprizler vadediyor Kuyumcular gram altın sahiplerine tarih ve rakam verdi
Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor! Gökyüzüne bakan görebilecek Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor!
En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı: Talepler ayrıca dikkat çekti En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı
Kanserin erken bir belirtisi ortaya çıktı: Gece bunu yaşayanlar dikkat! Kanserin erken bir belirtisi ortaya çıktı: Gece bunu yaşayanlar dikkat!