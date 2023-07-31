AB İsmailağa'nın hibesini iptal etti: Ödenen fonlar geri istendi!

İsmailağa Cemaati'nin eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdülhalik Ustaosmanoğlu’nun başkanlığını yaptığı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin Avrupa Birliği’nden 31 bin 455 avro hibe aldığı “Erasmus+ Gençlik Programı” projesi iptal edildi. Bugüne kadar ödenen paralar ise geri istendi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Avrupa’da da tepki çeken hibe, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri tarafından AP’ye taşındı.

AP’de de tartışılan konuya karşı aylar sonra açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, “Türkiye Ulusal Ajansı, Yavuz Sultan Selim Derneği tarafından yürütülen projeyi Erasmus+ programı prosedürleri ve rehberine göre seçmiştir. Proje, Erasmus+ Gençlik katılımı faaliyetleri kapsamında gençlerin değişim, kültürel ve sivil eylemleri deneyimlemelerini sağlamak amacıyla 31 bin 455 avro hibe aldı. Faaliyetler 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erdi. Komisyon, bu projeye yapılan ödemeleri askıya almış ve halihazırda ödenmiş olan fonların geri alınması için prosedürleri başlatmıştır” ifadelerini kullandı.