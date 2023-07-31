AKP ve MHP yerel seçim hazırlığına başladı: İzmir'de sürpriz olabilir

Cumhur İttifakı çatısı altında birlikte hareket eden AKP ve MHP, Mart 2024'te düzenlenmesi beklenen yerel seçimler için hazırlıklara başladı. İki partinin 2019'daki gibi bir işbirliğine gitmeyi amaçladığı öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre son seçimde 'CHP'ye kaptırılan' bazı büyükşehirlerde işin bu kez şansa bırakılmak istenmediği kaydedildi.

AKP'nin 2019'daki gibi Adana, Mersin ve Manisa'da, MHP'nin de Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmamayı tartıştığı ifade edildi. Öncelik, 'mevcut belediye başkanlıklarını korumak ve üstüne yeni belediyeler eklemek' olacak.

İZMİR'E DSP'Lİ İSİM KONUŞULUYOR

Kulislerde AKP'nin 'CHP'nin kalesi' olarak İzmir'de öncekilerden farklı olarak 'sol seçmenin de oy verebileceği bir isim' üzerinde durduğu konuşuluyor. Bu ismin 'eski DSP'li bir isim olabileceği' de anlatılırken partinin parlamento seçimlerinde AKP ile yaptığı ittifak hatırlatılıyor.

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstermeyi düşündüğü isimler arasında eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in de adı geçiyor.

Özgener'in eski İzmir Belediye Başkanı Osman Kibar'ın torunu olması nedeniyle de 'İzmir için güçlü bir isim olduğu' belirtiliyor.