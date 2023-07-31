AKP'li Metin Külünk bu kez Acun Ilıcalı'yı hedef tahtasına koydu: 'Satanistlerin paçavrasını asacak...'

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere’nin Hull City takımı, sosyal medya hesabında LGBTİ bayrağı paylaştı. AKP MKYK üyesi Metink Külünk, bu kez Ilıcalı’yı hedef tahtasına koydu.

Hull City takımı sosyal medya hesabından kendi sahasında açılmış LGBTİ bayrağı paylaşarak altına da "Herkesi Hull City'ye bekleriz" notu düştü.

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk ise paylaşıma tepki göstererek takımın sahibi Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AKP’li Külünk, “Demek ki adı geçen şahsın Türkiye’mizde bir müddet sonra MEDYA GRUBUNADA SATANİSTLERİN BU PAÇAVRASINI ASACAK ve TÜRK BAYRAĞINI TANIMIYORUM MU DİYECEK?

O halde bu medya grubun gizli bir ajandası mı var?

Toplum olarak dikkatli olmalıyız yakın zamanda karşımıza siyasi figür olarak yeni bir Zelensky adayı olarak çıkarılabilir mi?” diye yazdı.

Demek ki adı geçen şahsın Türkiye’mizde

bir müddet sonra

MEDYA GRUBUNADA SATANİSTLERİN BU PAÇAVRASINI ASACAK ve TÜRK BAYRAĞINI TANIMIYORUM MU DİYECEK?



O halde bu medya grubun gizli bir ajandası mı var ?



Toplum olarak dikkatli olmalıyız yakın zamanda karşımıza siyasi figür… https://t.co/WUFdbnqWRs — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) July 30, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem