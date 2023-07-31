AKP'li Metin Külünk bu kez Acun Ilıcalı'yı hedef tahtasına koydu: 'Satanistlerin paçavrasını asacak...'

AKP'li Metin Külünk, LGBTİ bayraklı paylaşım yapan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

Son Güncelleme:
AKP'li Metin Külünk bu kez Acun Ilıcalı'yı hedef tahtasına koydu: 'Satanistlerin paçavrasını asacak...'

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere’nin Hull City takımı, sosyal medya hesabında LGBTİ bayrağı paylaştı. AKP MKYK üyesi Metink Külünk, bu kez Ilıcalı’yı hedef tahtasına koydu.
Hull City takımı sosyal medya hesabından kendi sahasında açılmış LGBTİ bayrağı paylaşarak altına da "Herkesi Hull City'ye bekleriz" notu düştü.

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk ise paylaşıma tepki göstererek takımın sahibi Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AKP’li Külünk, “Demek ki adı geçen şahsın Türkiye’mizde bir müddet sonra MEDYA GRUBUNADA SATANİSTLERİN BU PAÇAVRASINI ASACAK ve TÜRK BAYRAĞINI TANIMIYORUM MU DİYECEK?

O halde bu medya grubun gizli bir ajandası mı var?

Toplum olarak dikkatli olmalıyız yakın zamanda karşımıza siyasi figür olarak yeni bir Zelensky adayı olarak çıkarılabilir mi?” diye yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Acun Ilıcalı AKP Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Özgür Özel: 'Öz eleştiri yapmamız, hataları kabul etmemiz lazım' Özgür Özel: 'Öz eleştiri yapmamız, hataları kabul etmemiz lazım'
Özgür Özel: Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu, süratle devrim yapmak zorundayız Özgür Özel: Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu
Gözleriniz yazın risk altında! İşte 6 kritik önlem Gözleriniz yazın risk altında!
İsraf etmeyin. Yumurta kaynatırken çatlamasını önleyin - Sırrı öğrenen hep böyle haşlıyor İsraf etmeyin. Yumurta kaynatırken çatlamasını önleyin - Sırrı öğrenen hep böyle haşlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Esenyurt'ta öldürülen tekel esnafının babası konuştu Esenyurt'ta öldürülen tekel esnafının babası konuştu
Kuyumcular gram altın sahiplerine tarih ve rakam verdi: Büyük sürprizler vadediyor Kuyumcular gram altın sahiplerine tarih ve rakam verdi
Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor! Gökyüzüne bakan görebilecek Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor!
En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı: Talepler ayrıca dikkat çekti En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı
Kanserin erken bir belirtisi ortaya çıktı: Gece bunu yaşayanlar dikkat! Kanserin erken bir belirtisi ortaya çıktı: Gece bunu yaşayanlar dikkat!