Demiryolu güvenlik görevlisi trende ateş açtı: 4 ölü

Hindistan'da Jaipur-Mumbay seferini yapan trende silahlı saldırı düzenleyen bir Demiryolu Güvenlik Kuvvetleri mensubu, biri aynı kurumdan bir komiser yardımcısı olmak üzere dört kişiyi öldürdü.

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Demiryolu güvenlik görevlisi trende ateş açtı: 4 ölü

Hindistan'da Jaipur-Mumbay seferini yapan trende silahlı saldırı düzenleyen bir Demiryolu Güvenlik Kuvvetleri mensubu, biri aynı kurumdan bir komiser yardımcısı olmak üzere dört kişiyi öldürdü.
Hindistan'da demiryollarının güvenliğinden sorumlu Demiryolu Güvenlik Kuvvetleri'nden (RPF) bir memur, Mumbay kentine yakın bir noktada bir trende ateş açtı. Olayda dört kişi hayatını kaybederken, görevlinin gözaltına alındığı açıklandı.

BBC'de yer alan habere göre, yerel saatle 5.30 sıralarında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan Hindistan polisi, Chetan Kumar isimli şüphelinin Jaipur kentinden Mumbay'a doğru giden trene ateş açtığını ve üst düzey bir RPF yetkilisi ile üç yolcuyu öldürdüğünü söyledi. Polis, güvenlik görevlisinin saldırıyı hangi saikle gerçekleştirdiğinin araştırıldığını ve öldürülen üç sivilin kimliğini tespit etmeye çalıştıklarını açıkladı.

TRENİ DURDURUP KAÇMAYA ÇALIŞTI

RPF'nin açıklamasına göre, Kumar, ilk önce RPF'de komiser yardımcısı olarak görev yapan Tikaram Meena'ya ateş etti, ardından üç diğer yolcuyu hedef aldı. Batı Demiryolları, Kumar'ın, saldırının ardından tren içi alarm zincirini çekerek treni durdurmaya ve kaçmaya çalıştığını açıkladı. Şüpheli, Mumbay'ın dışında bir bölgede gözaltına alındı.

Batı Demiryolları'ndan üst düzey bir yetkili, basına yaptığı açıklamada, Kumar ve öldürülen kişiler arasında herhangi bir husumetin bulunmadığını söyledi. Yetkili, "(Kumar) iyi değilmiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı

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