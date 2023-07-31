Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında yarın Zimbru'ya konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında yarın Zimbru'ya konuk olacak

Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi tur için avantajlı bir skora elde etti.

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş müsabakası öncesi duyurulan kadroda sakatlığı bulunan Emre Mor yer almadı.

Sarı-lacivertli ekibin Zimbru maçı kafilesi şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yer almazken, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de listeye dahil edilmeyen diğer oyuncular oldu.

Sarı-lacivertliler, tur atlaması durumunda bir sonraki turda Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

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