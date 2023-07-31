Ataşehir'de 17 katlı plazada çıkan yangın kontrol altına alındı!
İstanbul Ataşehir'de bir plazanın dış cephesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle yangın kontrol altına alındı.
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Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı iş merkezinin dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çevre ilçelerin de itfaiye ekiplerinin destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA
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