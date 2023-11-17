73 ilde yüzlerce silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde yapılan "MERCEK-4" operasyonlarında 891 silahın ele geçirildiğini, 1127 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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73 ilde yüzlerce silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve bunlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını bildirdi.

Bu kapsamda son 3 günde 73 ilde düzenlenen "MERCEK-4" operasyonlarında 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 1127 şüphelinin de gözaltına alındığını belirtti.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre operasyonlar kapsamında İstanbul'da 136 tabanca ile 5 uzun namlulu tüfek, Antalya'da 34 tabanca ile 1 uzun namlulu tüfek, Adana'da 58, İzmir'de 37, Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda İstanbul'da 195, Adana'da 70, Antalya'da 70, Ankara'da 51, İzmir'de 45 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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