İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik 9 ilçede 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüphelinin yakalandı. Haklarında sınır dışı kararı bulunan 7 kişinin de aynı operasyonda yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, silahlı terör örgütü IŞİD ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak kentte faaliyet yürüten yabancı uyruklu kişilere ve örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiği tespit edilen illegal mescit yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bu sabah İstanbul'un 9 ilçesinde 15 farklı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu operasyonda ayrıca haklarında "tehdit kodu" bulunan 7 kişi de yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: ANKA

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