'Menzil'in Kasası' kitabının yazarı İsmail Arı’ya, müritlerden tehdit!

Gazeteci İsmail Arı, Menzil tarikatı hakkındaki haberleri ve "Menzil’in Kasası" kitabı nedeniyle tehdit edildi.

BirGün muhabiri Arı hakkında sosyal medyadan paylaşımlar yapan Ünsal Tantan adlı kullanıcı, “Bir daha Menzil hakkında röportajın olsun bak ben sana neler yapacağım” diye yazdı. Tantan, bir diğer mesajında ise, “Siz mübarek seyyidlere saldırdığınız sürece size saldırır, sizleri yerim. 1923’lerin Türkiye’si yok artık” ifadelerini sarf etti.

BirGün'ün aktardıklarına göre; bu mesajları X hesabından paylaşan Arı, şu notu düştü: “Menzil Cemaati'nden gelen tehdit... Daha önce de defalarca Menzil'den gelen tehditleri yargıya taşıdım ama şikâyetlerim hakkında kasıtlı olarak işlem yapılmadı. Yine söylüyorum başıma bir şey gelirse adres belli... Ayrıca, siz mi beni korkutacaksınız çakallar? Yazmaya da konuşmaya da devam edeceğim.”