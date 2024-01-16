AKOM'dan fırtına uyarısı: Baca zehirlenmelerine dikkat!

AKOM, Perşembe günü zaman zaman fırtınanın beklendiği İstanbul'daki yurttaşları baca zehirlenmelerine karşı uyardı.

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AKOM'dan fırtına uyarısı: Baca zehirlenmelerine dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul’da lodos nedeniyle baca zehirlenmelerinin yaşanabileceğine dikkat çekti.

AKOM; 18 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren, zaman zaman fırtına şeklinde beklenen rüzgarlara karşı İstanbulluları uyardı.

AKOM’dan yapılan uyarıda, şu ifadelere yer verildi.

“İstanbul’da hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olacağı, güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos yönlü rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların 12-15 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Lodos yönünden Perşembe öğle saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi beklenirken açık deniz seferlerinin aksaması ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle soba kullanan vatandaşlarımızın yatmadan önce mutlaka sobalarını söndürmelerini tavsiye ediyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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