Menzil'de miras kavgası büyüyor: Şeyhin ziyareti iptal edildi

Bir süredir miras kavgası haberleriyle gündeme gelen Menzil cemaatinde tarafların birbirini 'polis çağırmakla' tehdit ettikleri ortaya çıktı.

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Menzil'de miras kavgası büyüyor: Şeyhin ziyareti iptal edildi

Odatv'de yer alan habere göre, Menzil’de miras kavgası alevlendi. Bu durum, en son Almanya’daki örgütlenmeyi teftiş etmeye giden tarikat lideri “Sultan Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin” dönüş programında ortaya çıktı.

Tarikat, sosyal medya üzerinden önce şeyhlerinin 23-24-25 Şubat’ta İstanbul’daki Kasrı Arifan Külliyesi’ni ziyaret edeceğini duyurdu.

İşte o açıklama:

Menzil'de miras kavgası büyüyor: Şeyhin ziyareti iptal edildi - Resim : 1

İKİ HAFTA SONRA YENİ AÇIKLAMA

Ancak 28 Ocak’ta yapılan bu duyurudan iki hafta sonra yeni bir açıklama yapıldı. Bu kez açıklamada Menzil cemaati içerisindeki tarafların birbirini tehdit ettikleri ortaya çıktı. Tarafların yapılan uyarıda "Aksine bir davranış olursa polis çağırırız" diye birbirlerini tehdit ettikleri yapılan açıklamaya eklendi. Açıklamanın ardından Menzil şeyhinin külliye ziyareti de iptal edildi.

Öyle ki ölen Menzil şeyhinin 5 oğlu vardı ama 3 tanesine icazet ve hilafet verdiği için kamuoyunda Menzil tarikatının üçe bölündüğü belirtiliyordu.

Son yapılan engellemenin ardından diğer 4 kardeşin, Saki Elhüseyni'ye karşı birlikte hareket ettikleri ortaya çıktı. Böylelikle cemaatin ikiye bölündüğü de kamuoyuna açıklanmış oldu.

“AKSİNE BİR DAVRANIŞ VAKİ OLURSA KOLLUK KUVVETİ ÇAĞIRIRIZ”

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Menzil'de miras kavgası büyüyor: Şeyhin ziyareti iptal edildi - Resim : 2

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