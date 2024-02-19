Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Marmaris'te 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [172.09 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-02-19
Saat:04:25:39 TSİ
Enlem:35.13722 N
Boylam:27.60056 E
Derinlik:11.3 km
Detay:https://t.co/4csbqtwfPH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: AA
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