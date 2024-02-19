Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Marmaris'te 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

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Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: AA

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