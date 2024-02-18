Yerlikaya'dan İliç açıklaması: 3,5 milyon metre küplük yeni toprak kayması riski var

Erzincan İliç'teki maden faciasında milyonlarca metreküplük siyanürlü toprağın altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları 6. gününde de devam etti.

Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte bölgede inceleme yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

CNNTürk yayınına katılan Yerlikaya "Gece gündüz, 24 saat devam eden çalışma. Zaman ile yarışıyoruz. Bir an önce 9 canımıza ulaşmak istiyoruz" dedi.

Toprağın yığıldığı yerden üç ana yere dağıldığını ifade eden bakan Yerlikaya özetle şunları söyledi:

- Sabırlı Deresi'nin olduğu yerde 5 milyon metreküp, maden ocağının olduğu yere 1.2 milyon metreküp ve yukarıda asılı kalan ama yerinden oynamış 3.5 milyon metreküplük bir toprak kütlesi var.

- Bizim zamanla yarışıp, çok dikkatli olmamız lazım. Tekrar kayma riski var. Her iki tepeye radarlar koyduk. Bir yandan iş sağlığı ve güvenliği, bir yandan da zamanı olabildiğince en verimli kullanmanın yarışını yapıyoruz.

- Günlük bin araçlık, güvenli tahliye alanı olarak biz bu toprağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği alana taşıyoruz, taşıyacağız. Fırsat buldukça bu gücümüzü daha da yukarı taşıyacağız ama toplam büyüklük 400 bin kamyon.

- Çalıştığımız ortamda daha önce bir toprak kayması olduğu için, en düşük ihtimalle bile tekrar bu risk olmayacak şekilde, güvenli ortamda çalışabilmek adına tedbir alıyoruz. Teknolojiden faydalanıyoruz. Arkadaşlarımız her göreve çıkarken sık sık uyarılıyor ve bir alarm sistemimiz var. Bu doğrulukta çalışıyoruz. Önce bunu bir ne açıklığa kavuşuyorlar.

- İkincisi siyanür ile ilgili aynı şekilde çalışılıyor. Bu noktada toprak numuneleri bilimsel olarak alınması gereken yerden alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın buradaki geçici laboratuvarlarında bakılıyor ve bunu bizlerle paylaşıyor.

- Bunların her an bulunduğunuz yerde ölçüm yapıp, oradaki arkadaşları uyardığımız sistemler var. Sağlık Bakanlığı’nın da bununla ilgili tavsiyeleri ve direktifleri var. Bunları harfiyen uyguluyoruz. Dolayısıyla vardiyalı olarak işe çıkarken anbean burada çalışan arkadaşlarımıza bahsetmiş olduğunuz sağlık riski oluşmamasıyla ilgili tedbir ve tavsiyelerle çalışma saatleri sürelerine varıncaya kadar bunların hepsi talimatlandırılıyor. Sıkı kontrol ve denetim yapılıyor.