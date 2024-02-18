"Ersan Şen'in "Lan" diye hitap ettiği program yayından kaldırıldı" iddiası

Hukukçu Ersan Şen ile Gazeteci İsmail Saymaz canlı yayında yaşadığı 'süre' gerginliği 'Sokağın Sözü' programının bitmesine neden oldu.

Odatv'nin haberine göre, gerilim ardından İsmail Saymaz, kanal yönetimiyle görüşerek programın bitirilmesini istedi. Talebi olumlu değerlendiren kanal yönetimi, programı yayından kaldırdı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz ile hukukçu Ersan Şen, Sözcü TV'de yayınlanan Sokağın Sözü programında 'üslup' krizi yaşamıştı.

Saymaz AK Parti belediye başkan adaylarını değerlendirirken Ersan Şen, "Bana söz verecek misiniz, yayından çıkayım mı?" diyerek araya girdi.

Saymaz "Özür dilerim... Hocam bitiyor" derken, moderatör Serap Belovacıklı ise "Hocam size süre verdik, siz istemediniz" yanıtını verdi.

Ersan Şen ise sinirli bir şekilde "Bir saattir konuşuyorsun İsmail. Tam bir saattir ya. Neyse, konuşun ya, umurumda değil" dedi.

Moderatör Serap Belovacıklı "Bir reklama gideceğiz hocam, sonra sözü size vereceğim" deyince Şen Saymaz'a tepki gösterdi: "Tamam da İsmail, üç dakikada bitir kardeşim. Bir saat konuşulur mu lan. E insaf ya"

Bunun üzerine Saymaz, Ersan Şen'e "Hocam sizden rica ediyorum, bir daha benimle böyle konuşmayın. Hürmetin var size. Yaşınıza ve sıfatınıza hürmetim var. Ve size 'sen' diye hitap etmeye başlarım. Uslubumu değiştiririm. Uslupsuzluk yaparım. Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız" diyerek tepki gösterdi.

Ersan Şen'in de "Uslubunu değiştir kardeşim" diyerek Saymaz'ın sözünü kesmeye çalışmasının ardından Belovacılıklı"Bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz" dedi ve yayına ara verdi.