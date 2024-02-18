Amatör futbol maçında kavga

Gazi Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında Didim Belediye Saygın Yapı Spor, Emre Can Yıldızhan'ın golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşma da Didim Belediye Saygın Yapı Spor'un üstünlüğüyle sona erdi.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından Burdur MAKÜ Spor ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor futbolcuları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri duruma müdahale etti. Hakemler, polis gözetiminden sahadan ayrıldı.

Tribünden sahaya inmek isteyen bazı taraftarlar da polis tarafından engellendi.