Menzil şeyhinin cenazesi çakarlı ve tepe lambalı araçlarla götürülüyor

Menzil şeyhi Abdülbâkî Erol'un cenazesi, aralarında çakarlı ve tepe lambalı araçların da olduğu büyük bir konvoy ile Adıyaman'a götürülüyor.

Son Güncelleme:

Devletin önemli kurumlarını ele geçirdiği ve kimi bakanlıkları yönettiği belirtilen Menzil tarikatının şeyhi Abdülbâkî Erol, hayatını kaybetti. 

THY'den Menzil'e jest: Tarikat şeyhinin cenazesi için 15 dakikada bir Adıyaman'a ek sefer düzenlenecekTHY'den Menzil'e jest: Tarikat şeyhinin cenazesi için 15 dakikada bir Adıyaman'a ek sefer düzenlenecekGüncel

ÇAKARLI VE TEPE LAMBALI KONVOY 

Türk Hava Yolları gerici tarikatın şeyhi için Adıyaman'a ek uçuş seferleri koyarken; cenazeyi Adıyaman'a  götüren konvoyda yer alan çakarlı ve tepe lambalı araçlar tepki çekti. 

Konvoyun görüntülerini paylaşan gazeteci İsmail Arı, "Menzil Cemaati'nin şehyi Abbülbaki Erol'un cenazesi Adıyaman'a büyük bir konvoyla götürülüyor. Konvoyda çok sayıda çakarlı ve tepe lambalı araç var. Bu araçlar kimlere ve hangi kurumlara ait? İçişleri Bakanlığı cemaatlere çakar ve tepe lambası mı dağıtıyor? Kim bu kişiler?" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Menzil
Son Güncelleme:
THY'den Menzil'e jest: Tarikat şeyhinin cenazesi için 15 dakikada bir Adıyaman'a ek sefer düzenlenecek Tarikat şeyhinin cenazesi için 15 dakikada bir Adıyaman'a ek sefer düzenlenecek
En sevimli 3 burç ve en sevimsiz 3 burç belli oldu! İnsanı çileden çıkarma konusunda ustalar... En sevimli 3 burç ve en sevimsiz 3 burç belli oldu! İnsanı çileden çıkarma konusunda ustalar...
Yıkandığında tüm faydası gidiyormuş! Asla yıkanmaması gereken 7 gıda... Yıkandığında tüm faydası gidiyormuş! Asla yıkanmaması gereken 7 gıda...
Balıkesir'de deprem Balıkesir'de deprem
ÇOK OKUNANLAR
Tapu için bir dönem resmen sona eriyor: Evi ve arsası olanlar dikkat Tapu için bir dönem resmen sona eriyor: Evi ve arsası olanlar dikkat
Talihsizlik peşlerini bırakmıyor: En şanssız 3 burç belli oldu En şanssız 3 burç belli oldu
İslam Memiş 'dalgalanmalara hazır olun' diyerek uyardı: Gözler açıklanacak o veride İslam Memiş 'dalgalanmalara hazır olun' diyerek uyardı: Gözler açıklanacak o veride
Bahçeli'nin ardından AKP cephesinden geldi: Emeklileri heyecanlandıracak 'ek zam' açıklaması Bahçeli'nin ardından AKP cephesinden geldi: Emeklileri heyecanlandıracak 'ek zam' açıklaması
Ek zam emekli maaşlarını tümüyle değiştirdi: İşte ek ödeme sonrası emekli maaşı hesaplama tablosu Ek zam emekli maaşlarını tümüyle değiştirdi: İşte ek ödeme sonrası emekli maaşı hesaplama tablosu