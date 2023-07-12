Menzil şeyhinin cenazesi çakarlı ve tepe lambalı araçlarla götürülüyor

Devletin önemli kurumlarını ele geçirdiği ve kimi bakanlıkları yönettiği belirtilen Menzil tarikatının şeyhi Abdülbâkî Erol, hayatını kaybetti.

ÇAKARLI VE TEPE LAMBALI KONVOY

Türk Hava Yolları gerici tarikatın şeyhi için Adıyaman'a ek uçuş seferleri koyarken; cenazeyi Adıyaman'a götüren konvoyda yer alan çakarlı ve tepe lambalı araçlar tepki çekti.

Konvoyun görüntülerini paylaşan gazeteci İsmail Arı, "Menzil Cemaati'nin şehyi Abbülbaki Erol'un cenazesi Adıyaman'a büyük bir konvoyla götürülüyor. Konvoyda çok sayıda çakarlı ve tepe lambalı araç var. Bu araçlar kimlere ve hangi kurumlara ait? İçişleri Bakanlığı cemaatlere çakar ve tepe lambası mı dağıtıyor? Kim bu kişiler?" ifadelerini kullandı.