THY'den Menzil'e jest: Tarikat şeyhinin cenazesi için 15 dakikada bir Adıyaman'a ek sefer düzenlenecek

Emsey Hastanesi’nde sağlık sorunları nedeniyle bir haftadır tedavi gördüğü bilinen Menzil şeyhi Abdülbâkî Erol'un cenazesi için THY, Adıyaman'a 15 dakikada bir ek sefer koydu.

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THY'den Menzil'e jest: Tarikat şeyhinin cenazesi için 15 dakikada bir Adıyaman'a ek sefer düzenlenecek

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası devlet içerisinde Fethullahçıların yerini aldıkları ifade edilen ve kimi bakanlıkları ellerinde tuttukları da belirtilen Menzil Cemaati'nin şeyhi Abdülbâkî Erol, hayatını kaybetti. 

Devrim kanunlarına göre faaliyetlerine izin verilmemesi gereken tarikatın yaptığı açıklamada, "Menzil Cemaati’nin açıklamasına göre 74 yaşında hayatını kaybeden Erol, Adıyaman’da defnedilecek. Açıklamada, “Cenaze namazı Adıyaman Menzil köyünde kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayınız. Cenaze namazına iştirak etmek isteyenler mümkün olduğunca toplu bir şekilde, trafik kurallarına uyarak Menzil’e gidebilirler" denildi.

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THY'DEN MENZİLE JEST 

Adıyaman'ın Menzil Köyü'nde adeta ayrı bir devlet kurdukları da belirtilen Menzil Cemaati için Türk Hava Yolları seferber oldu. 

Gerici açıklamaları ve faaliyetleri ile bilinen Erdem Özveren'in paylaşımına göre, THY şeyhin cenazesi için Adıyaman'a 15 dakikada bir ek uçuş konuldu. 

Özveren paylaşımında, "Büyük Alim Gâvs-ı Sâni Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hz'nin Cenazesi için Adıyaman'a Gitmek isteyen Vatandaşlar için 15'er Dakika Arayla Ek Uçuşlar Koyması Takdir Edildi" ifadelerini kullandı.

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