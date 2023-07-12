Kolin İnşaat'ın taşımacılığını yapan kamyon şoförleri kontak kapattı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde Kolin İnşaat’ın taşımacılığını yapan Hekimhan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bağlı 80 kamyon şoförü hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. İş bırakan şoförler, davul ve zurna eşliğinde halay çekerek şirketi protesto etti.

"ŞİRKET HAK EDİŞİMİZİ VERMEDİ"

Hekimhan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Nebi Aydıner, "Hekimhan’da faaliyet gösteren Kolin Şirketi’nin 80 kamyoncusu hak edişlerini alamadı. Her şeye yüzde yüz zam geldi. Motorlu taşıtlar vergisi, asgari ücret derken her şey arttı, bizim hak edişlerimiz verilmedi. Bizi oyalıyorlar. Bizi bu grevi yapmak zorunda bıraktılar" dedi.

"BU MAĞDURİYET HEKİMHAN'IN KAMYONCUNUN DEĞİL"

80 kamyoncunun mağdur olduğunu belirten Aydıner, "80 kamyoncu arkadaşımız hak edişlerini alamadı. Aileleriyle birlikte 240 kişi mağdur. Bir ilçe mağdur aslında. Kamyoncu kazandığını ilçede harcıyor. Dolaylı olarak herkes mağdur. İlçenin kaderini bu kazanç değiştiriyor" diye konuştu.

Hak edişlerine zam talep ettiklerini belirten Aydıner, "Biz yüzde 70 gibi bir zam istiyoruz. Fahiş fiyat istemiyoruz. Bu araçların 140 bin lira masrafı çıkıyor, nasıl ödeyelim" dedi.

Kolin İnşaat ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.