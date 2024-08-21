Memişoğlu'ndan Açıklama: 'Maymun Çiçeği İnşallah Ülkemize Gelmez'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeğine ilişkin açıklamasında "İnşallah ülkemize gelmez, gelirse de gereğini yaparız" ifadelerini kullandı. Memişoğlu'nun bu açıklaması, akıllara Kovid-19 döneminde Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca'nın "Virüse karşı elimizde büyük bir koz var: Yakalanmamak” sözlerini getirdi.

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Memişoğlu'ndan Açıklama: 'Maymun Çiçeği İnşallah Ülkemize Gelmez'

Dünya maymun çiçeği virüsüne karşı alarma geçerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan yeni bir açıklama geldi. Memişoğlu, “İnsanlar paniklemesinler, sağlıkçılar olarak her türlü tedbiri almış durumdayız. İnşallah ülkemize gelmez, gelirse de gereğini yaparız. Bu konuda insanların rahat olmasını istiyorum.” İfadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE VAKA GÖRÜLMEDİ'

Bakan Memişoğlu, konuya ilişkin açıklamasında Türkiye’de henüz vaka görülmediğini belirterek, "Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'EKSTRA TEDBİRE İHTİYAÇ YOK'

Bakan Memişoğlu’nun açıklamaları, salgınla mücadele yönteminin Kovid-19 salgını ile benzer şekilde seyredeceğinin de işaretlerini verdi. Memişoğlu açıklamasında, şunları kaydetti:

"Kovid gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat var. Tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz. Şu anda ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok.

İnsanlar paniklemesinler, sağlıkçılar olarak her türlü tedbiri almış durumdayız. İnşallah ülkemize gelmez, gelirse de gereğini yaparız. Bu konuda insanların rahat olmasını istiyorum.

Kovid aşısını kısa sürede üretebilen bir ülke her türlü aşıyı üretebilir. Gerektiği zaman bu aşıyı hem tedarik edebilecek, hem de üretebilecek gücümüz var. İnsanlar bu konuda tedirgin olmasın.

Sınır kapılarında ciltteki lezyonları tespit edebilecek, bu tür girişleri kontrol edebilecek insanlara daha hassas olmaları konusunda ifadede bulunduk. Bu konuda hassasiyet söz konusu gümrüklerde. Ama özel bir önlem ya da kısıtlama almayacağız."

AKILLARA KOCA'NIN KOVİD 'KOZU' GELDİ

Memişoğlu'nun bu açıklamaları akıllara, koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sırasında, dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerini akıllara getirdi. Bakan Koca, pandemiyle mücadele için, "Virüse karşı elimizde büyük bir koz var: Yakalanmamak” açıklamasını yapmıştı. Koca'nın bu açıklaması kamuoyunda çokça eleştirilmişti.

AKP iktidarı Kovid-19 pandemisi döneminde, yeterli önlem almadığı konusunda eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu dönemde, vaka ve can kaybı sayılarının kamuoyundan gizlendiği konusu sık sık gündeme gelmişti.

Etiketler
Kemal Memişoğlu Sağlık Maymun çiçeği Fahrettin Koca Koronavirüs
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