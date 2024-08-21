TÜRKŞEKER'in Gübre İhalesinde Büyük Vurgun: 'Devlet ve Çiftçi Milyonlarca Liralık Zararda'

Türkşeker ve Pankobirlik'in gübre ihalesinde, devlet ve çiftçiler büyük zarara uğratıldı. Gübredeki fosfor oranının en az yüzde 30 olması gerekirken, bu oranın yüzde 5-7 arasında kaldığı analiz sonuçlarına yansıdı.

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TÜRKŞEKER'in Gübre İhalesinde Büyük Vurgun: 'Devlet ve Çiftçi Milyonlarca Liralık Zararda'

CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) ve Pankobirlik'in gübre ihalesinde yaşanan skandalı gündeme getirdi. Adem, çiftçilerin ve devletin büyük bir dolandırıcılığa maruz kaldığına dikkat çekti.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Adem, "Geçtiğimiz Ocak ayında Türkşeker tarafından pancar çiftçilerine dağıtılmak üzere Pankobirlik'e yaklaşık 100 bin tonluk gübre ihalesi yapıldı. Buraya kadar her şey normal gibi gözüküyor. Ancak asıl vahim olan, ihaleyi alan iki firmanın, Ankara, Eskişehir, Yozgat ve Burdur'daki çiftçilere dağıttığı gübrelerin analizlerinde ciddi eksiklikler tespit ediliyor. Gübrelerin fosfor oranlarının, gerekenin çok altında çıktığına dair rapor, ürünler teslim edildikten sonra kimyasal gübre laboratuvarında yapılan analizlerle ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'HEM ÇİFTÇİ HEM DEVLET ZARARA UĞRATILIYOR'

İhale şartnamesine göre kompoze gübrelerde fosfor oranının en az yüzde 30 olması gerektiğini belirten Adem, "Analiz sonuçlarında bu oranın yüzde 5 ile yüzde 7 arasında kaldığı tespit edilmiştir. Şartname, Türkşeker tarafından hazırlanmış ve gübrelerin sevkiyatı sırasında analiz yapılmadan teslim alındığı anlaşılmaktadır. Gelelim işin en trajik noktasına: Gübre değerleri düşük çıkan firmalardan birinin geçtiğimiz aylarda konkordato ilan ettiği bilinmektedir. Bu firmadan yaklaşık 150 milyon liralık gübre alındığı ifade ediliyor. Şimdi buradan yetkililere sesleniyorum: Bu firmanın konkordato ilan etmesinden dolayı çiftçilerin yaşadığı zarar nasıl karşılanacak? Bu nasıl bir sorumsuzluktur? Sadece devleti değil, aynı zamanda çiftçiyi de zarara uğratmışlardır. Çiftçiler, zaten girdi maliyetleri altında ezilirken, destek yerine köstek olan bu durum, hem çiftçiyi hem de devleti milyonlarca liralık zarara uğratmaktadır" diye yazdı.

TÜRKŞEKER'in Gübre İhalesinde Büyük Vurgun: 'Devlet ve Çiftçi Milyonlarca Liralık Zararda' - Resim : 1

'ÇİFTÇİLERE BÜYÜK ZARAR VERDİ'

Adem, açıklamasının devamında şunları kaleme aldı:

"Bu durum, emeği ve alın teri ile toprağa değer katan çiftçilerimizin ürünlerine ciddi zarar vermiş, büyük üretim kayıplarına yol açmıştır. Üreticimizin emeği hiçe sayılmış, devletimiz ve milletimiz dolandırılmıştır. Bu sorumsuzluğun sorumluları derhal hesap vermelidir! Bu rezalet karşısında susmanın ve göz yummanın vebalini ödeyemeyiz.

Erhan Adem son olarak şunları söyledi: "Savcılara sesleniyorum, bu açıklamayı bir ihbar kabul etsinler ve sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatsınlar. Biz CHP olarak bu konunun takipçisi olacağız. Çiftçimizin ve devletimizin soyulmasına asla izin vermeyeceğiz."

Etiketler
İhale Türkşeker CHP tarım
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