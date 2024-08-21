Baraj Gölüne Giren 14 Yaşındaki Çocuk Boğularak Öldü

Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Gölü'ne giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Baraj Gölüne Giren 14 Yaşındaki Çocuk Boğularak Öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Tatarhüyük Mahallesi'nde 14 yaşındaki Ömer Faruk Uçan, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre suda çırpınan Uçan, ardından gözden kayboldu.

Uçan'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama sonucunda Uçan'ın cansız bedenine ulaştı. Uçan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler
Şanlıurfa
Son Güncelleme:
Enerji Santrali Şantiyesinde İş Cinayeti: İş Makinesi Uçuruma Yuvarladı, Operatör Öldü Enerji Santrali Şantiyesinde İş Cinayeti!
Tüm Emeklilere Nakit Ödenecek! Prim Gününe Bakılmadan Hesaba Geçecek Tüm Emeklilere Nakit Ödenecek! Prim Gününe Bakılmadan Hesaba Geçecek
Borsa İstanbul’da Yer Alan Dev Şirket Konkordato İlan Etti Borsa İstanbul’da Yer Alan Dev Şirket Konkordato İlan Etti
Manisa'da Eşini Sokak Ortasında Dövmüştü: Şiddet Faili Erkek Tutuklandı Eşini Sokak Ortasında Döven Erkek Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 10 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Merakla Bekleniyordu, İlk Açıklama Geldi: Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor? Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor?
Kandilli ve AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem Kandilli ve AFAD Duyurdu! Ege'de Deprem
Engin Polat'tan Dilan Polat'a 3 Yasak: Çıkar Çıkmaz Soluğu Cezaevinde Aldı Engin Polat'tan Dilan Polat'a 3 YASAK
Polis Devreye Girdi: Deniz Uğur'dan 'Nilüfer Oğlumu Kaçırdı' İddiası Deniz Uğur'dan 'Nilüfer Oğlumu Kaçırdı' İddiası!