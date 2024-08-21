Baraj Gölüne Giren 14 Yaşındaki Çocuk Boğularak Öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Tatarhüyük Mahallesi'nde 14 yaşındaki Ömer Faruk Uçan, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre suda çırpınan Uçan, ardından gözden kayboldu.

Uçan'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama sonucunda Uçan'ın cansız bedenine ulaştı. Uçan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.