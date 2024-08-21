Enerji Santrali Şantiyesinde İş Cinayeti: İş Makinesi Uçuruma Yuvarladı, Operatör Öldü

İzmir’de bir rüzgar enerji santrali şantiyesinde iş cinayeti yaşandı. İş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu operatör olay yerinde yaşamanı yitirdi.

Enerji Santrali Şantiyesinde İş Cinayeti: İş Makinesi Uçuruma Yuvarladı, Operatör Öldü

İzmir’in Bergama ilçesi Ürkütler Mahallesi’nde dün akşam saat 18.00 sıralarında; özel bir firmaya ait rüzgar enerji santrali şantiye alanındaki iş makinesi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine arama kurtarma çalışmaları için bölgeye güvenlik güçleri ile birlikte AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucuna iş makinesine ulaşılırken, operatör Vural Meydan (47) ise yerde hareketiz yatar vaziyette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemeler sonucunda 47 yaşındaki işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Adrese gelen savcının incelemelerinin ardından Meydan’ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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