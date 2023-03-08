Melih Gökçek’ten Temel Karamollaoğlu’na beddua: 'Dilin tutmasın inşallah'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı 6'lı masada yaşanan krizin çözülmesiyle belli oldu. Liderler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oybirliğiyle Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan etti.

Görevinden istifa ettirilen Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyuran Saadet Partisi Genel Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu hedef aldı.

"DİLİN TUTMASIN İNŞALLAH"

Karamollaoğlu’na beddua eden Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cenab-ı hak sana uzun ömür versin. Ama bu mübarek gecede benim inancıma bugüne kadar düşmanlık yaparak siyasi hayatını devam ettiren bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı ilân eden dilin tutmasın inşallah. Rabbim seni sevdiğin bu adamlarla haşretsin inşallah.”