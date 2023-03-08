Polisin Taksim'de 8 Mart hazırlığı: Bazı sokaklara giriş ve çıkışlar kapatıldı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’nün 21’incisi bu yıl birçok kentte meydanlarda yapılacak. Yürüyüş öncesi Taksim’in bazı sokaklarında giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Son Güncelleme:
Polisin Taksim'de 8 Mart hazırlığı: Bazı sokaklara giriş ve çıkışlar kapatıldı

Kadınlar ve LGBTİ+’lar tarafından her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü, 21’inci kez Türkiye genelinde yapılacak. Son yıllarda valiliklerin kararıyla yasaklanan yürüyüşlerde, polis ve çevik kuvvet ekiplerince yürüyüşlere sert müdahaleler gerçekleşti.

Yürüyüşler bu yıl da İstanbul’da Taksim’de, Ankara’da Sakarya Caddesi’nde, İzmir’de de Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde ve yurdun pek çok bölgesinde caddeler ile meydanlarda yapılacak. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü için yürüyüş planları tamamlanırken, Taksim’de şimdiden yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bazı ara sokakların giriş çıkışları kapatıldı.

Son Güncelleme:
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Çamaşır suyu lekesinden kurtarıyor! Silgi gibi lekeyi temizliyor Çamaşır suyu lekesinden kurtarıyor! Silgi gibi lekeyi temizliyor
Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu
Show TV'nin Aile dizisinden kötü haber! Kaç bölüm ekranda kalacak? Show TV'nin Aile dizisinden kötü haber! Kaç bölüm ekranda kalacak?
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür, 5 il için uyardı: 'Fay kırıldı, depremler olabilir!' Naci Görür, 5 il için uyardı: 'Fay kırıldı, depremler olabilir!'
Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor' Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor'
Kılıçdaroğlu tek tek sayıp 'sadece ben değil onlar da aday' demişti: İşte o isimler Kılıçdaroğlu tek tek sayıp 'sadece ben değil onlar da aday' demişti: İşte o isimler
Enkazdan 63 saat sonra çıkarılmıştı: Hayatını izlediği film kurtarmış Enkazdan 63 saat sonra çıkarılmıştı: Hayatını izlediği film kurtarmış
İslam Memiş tarih verip uyardı: 3 gün sonra altın bu seviyeye çıkacak İslam Memiş tarih verip uyardı: 3 gün sonra altın bu seviyeye çıkacak