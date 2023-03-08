Polisin Taksim'de 8 Mart hazırlığı: Bazı sokaklara giriş ve çıkışlar kapatıldı

Kadınlar ve LGBTİ+’lar tarafından her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü, 21’inci kez Türkiye genelinde yapılacak. Son yıllarda valiliklerin kararıyla yasaklanan yürüyüşlerde, polis ve çevik kuvvet ekiplerince yürüyüşlere sert müdahaleler gerçekleşti.

Yürüyüşler bu yıl da İstanbul’da Taksim’de, Ankara’da Sakarya Caddesi’nde, İzmir’de de Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde ve yurdun pek çok bölgesinde caddeler ile meydanlarda yapılacak. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü için yürüyüş planları tamamlanırken, Taksim’de şimdiden yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bazı ara sokakların giriş çıkışları kapatıldı.