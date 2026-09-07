Melih Gökçek'in Oğlu ve Gelini Adliyede: Şüpheli Sıfatıyla İfade Verecekler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi’ne geldi.

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Melih Gökçek'in Oğlu ve Gelini Adliyede: Şüpheli Sıfatıyla İfade Verecekler
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında re’sen başlattığı soruşturma devam ediyor.

MELİH GÖKÇEK'İN OĞLU VE GELİNİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA ADLİYEDE

Cuma günü ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’in, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

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Kaynak: DHA

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