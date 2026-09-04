Melih Gökçek İfade Verdi: Adliye Çıkışı Çarpıcı Açıklama

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İFADE İŞLEMİ BİTTİ

Melih Gökçek, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere bugün adliyeye gitti. İfade işlemi biten Gökçek, adliyeden ayrıldı. Başsavcılık, Gökçek’i, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırmıştı.

ADLİYE ÇIKIŞI NE DEDİ?

Gökçek, adliye çıkışında şu ifadeleri kullandı:

"Ne söylediniz, ne dediniz, ne sordular gibi sualler soracaksınız. Peşinen şunu söyleyeyim. Ben savcılığa ifade verdim. Soruşturmanın gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin. Allah kısmet ederse savcılığın yaptığı araştırma bitecek. Neticeyi alacağız. Televizyonlarda bol bol konuşacağız. Melih Gökçek konuşmayan, çekinen adam değildir. Ben ısrarla rakiplerimi ekrana davet ederim ama getiremem.

Ben size bir bilgi vereceğim. Ben hayatımda ilk defa savcılığa gelmiyorum. İlk defa savcılığa gelmiyorum. İlk defa soruşturma geçirmiyorum. Bunu 3 bölüm halinde anlatacağım. 1994'te belediye başkanlığına seçildim. 9 yıl muhalefette belediye başkanlığı yaptım. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bunların hepsinde ifade verdim. SHP, DSP, ANAP iktidarı bana her şeyi sordu. Sormadıkları şey kalmadı. Hani bir laf vardır. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüsünde yakalanır. Ben 500 defa sıçradım. Hepsinden takipsizlik aldım. Beni yakalayamadılar. Beni 98'de gözaltına bile aldılar. Bu birinci dönem. İkinci dönem hangi dönem? Refah Partisi ve AK Parti dönemi. Rakamı net veremiyorum ama minimum 100 tane soruşturma geçirdim. Verdiğim ifadeler savcılıklarda ve İçişleri Bakanlığında durur. O dönemde de bir şey çıkmadı.

'EN BÜYÜK HAKEM VATANDAŞTIR'

Üçüncü dönem, Mansur Yavaş dönemi. 'Melih Gökçek hakkında 100 tane soruşturma açıldı' diyorlar. Bu yalan. Bunu söyleyenler yalan söylüyorlar. Medyada yer verenler yalana iltifat ediyor. İltifat etmeyin. Ben 25 tane soruşturma geçirdim. 21 tanesi bitti. 4 tanesinin neticesi bana gelmedi. Biten soruşturmaların bir kısmı İçişleri Bakanlığında, bir kısmı da savcılıklarda oldu. Bu soruşturmalar yapılırken bilirkişi raporları alındı, hepsinden benim ifadem alındı. Mansur Yavaş, 'İfadeye bile gitmedi' diyerek yalan söyledi. 100 defa ekrana çağırdım, gelmedi.

En büyük hakem vatandaştır. Ekrana çıkmaktan kim korkar? Haklı olmayan insan korkar. Biten soruşturmalara Mansur Yavaş itiraz etti. 21 tane soruşturma Danıştay ve üst mahkemede benim lehime sonuçlandı. Mansur Yavaş, '109 soruşturma geçirdim, 101 tanesinden takipsizlik aldım' diyor. Bu senin için adalet oluyor. Ama ne diyor? Melih Gökçek yargılanmadı. Benim buralardan takipsizlik almam yasal olmuyor. Kendisi alınca oluyor, ben alınca olmuyor. Önümüzdeki günlerde buradan karar çıkacak. Benim endişem yok. Çünkü ben doğruları söyleyen bir insanım. Karar çıkınca televizyonlarınıza çıkacağım."

Kaynak: İHA-ANKA