Karadeniz Alarm Veriyor: Beykoz Sahillerinde Dev Dalga Yasağı Başladı
İstanbul’un Beykoz ilçesinde, Karadeniz kıyılarında beklenen yüksek dalga boyu ve olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişler 2 gün süreyle yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı'nın kararı doğrultusunda sahil şeridi, plajlar ve koylarda polis ile zabıta ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alarak devriye görevine başladı.
Sonbaharın ilk günlerinde megakentin kuzey kıyılarında deniz şartları ağırlaşıyor. Beykoz'da dalga boyu ve akıntı riski nedeniyle denize girişlerin yasaklanmasının ardından Riva Merkez Plajı, Riva 2. Koy ve Elmasburnu Tabiat Parkı'ndaki plajlarda polis, zabıta ve cankurtaran ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.
Plajlarda ekiplerce devriye ve kontroller sürdürülürken, vatandaşlar da yasağa uyarak buralarda vakit geçirip güneşlenebiliyor.
2 GÜN BOYUNCA YASAK UYGULANACAK
Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda yüksek dalga beklendiği belirtilmişti. Açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 7 Eylül Pazartesi ve 8 Eylül Salı günleri söz konusu noktalarda denize girmenin yasaklandığı bildirilmişti.
Kaynak: AA