Mehmet Şimşek'ten Dubai'ye yerleştiği iddialarına yanıt

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP’nin eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Dubai'ye taşındığı iddialarını gündeme getirdi. Şimşek, Altaylı'nın iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Mehmet Şimşek'ten Dubai'ye yerleştiği iddialarına yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden ekonominin başına getirmek için 20 Mart’ta bir araya geldiği Şimşek ‘aktif siyaseti düşünmediğini’ açıklayarak teklifi reddetmişti.

Şimşek’in sağlık sorunları olduğu ve Britanya’nın başkenti Londra’da çalıştığı şirketlerle sözleşmesi nedeniyle de Türkiye’ye aktif siyaset için gelmeyeceği belirtilmişti.

DUBAİ'YE YERLEŞTİĞİ İDDİASI

Şimşek'in sağlık sorunları iddialarının ardından Gazeteci Fatih Altaylı, Şimşek’in kendisine ilettiği mesajda Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai’ye taşındığını ve ‘hafif bir mide ülseri’ dışında bir sağlık probleminin olmadığını söylediğini aktardı.

Altaylı'nın iddialarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, söylenenleri yalanlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Dubai’ye yerleştiğime dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Ailecek Ankara’da yaşıyoruz. Yoğun işlerim için dünyanın dört bir köşesine (özellikle Londra, Paris, New York, Dubai ve Doha’ya) çok sık seyahatlerim oluyor. Ayrıca ciddi bir hastalığımın olduğuna dair haberler de gerçeği yansıtmıyor. Allah’a çok şükür mide ülseri dışında önemli bir rahatsızlığım yok."

Kaynak: Gerçek Gündem

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