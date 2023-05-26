Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da yerel olmak üzere, kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler
hava durumu Meteoroloji
Garanti ederiz en lezzetli kabak dolması: Bir de böyle denemelisiniz Garanti ederiz en lezzetli kabak dolması: Bir de böyle denemelisiniz
Kanal D'den sevilen diziye final kararı! İddialar doğru çıktı Kanal D'den sevilen diziye final kararı! İddialar doğru çıktı
Detaylar belli oldu: Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği Resmi Gazete'de Detaylar belli oldu: Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Darüşşafaka'dan çağrı: Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur Darüşşafaka'dan çağrı: Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur
ÇOK OKUNANLAR
İkinci tur için iki farklı anket: İşte adaylar arasındaki son durum İkinci tur için iki farklı anket: İşte adaylar arasındaki son durum
Tüm Türkiye'ye uyarı: 'Belediyeler ve vatandaş şimdiden hazırlığa başlasın' Tüm Türkiye'ye uyarı: 'Belediyeler ve vatandaş şimdiden hazırlığa başlasın'
Prof. Babuşcu'dan dolarda seçim sonrası için korkutan tahmin Dolarda seçim sonrası için korkutan tahmin
'Adam kazandı' mesajını okuyan İsmail Küçükkaya, İnce'nin o sözlerini paylaştı: Şu kulaklarım duydu 'Adam kazandı' mesajını okuyan İsmail Küçükkaya, İnce'nin o sözlerini paylaştı: Şu kulaklarım duydu
SGK duyurdu: EYT maaşlarına ilişkin yeni karar! EYT maaşlarına ilişkin yeni karar!