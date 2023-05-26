Darüşşafaka'dan çağrı: Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur

Darüşşafaka Eğitim Kurumları; annesi, babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere burs sağlanabilmesi için yaklaşan Kurban Bayramı için vatandaşlara çağrıda bulundu.

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Annesi, babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın Kurban Bayramı’nda vatandaşların bağışlarını bekliyor.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Kurban Bayramı bağış kampanyası için “Benim yapacağım bağışla ne olur ki” başlıklı yeni kamu spotu yayınladı.

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka’nın, “Benim yapacağım bağışla ne olur ki” başlıklı videosunda; Darüşşafaka mezunlarından Milli Basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, genel cerrah Prof. Dr. Selçuk Mercan, yüksek mimar Feza Ökten Koca, moleküler biyolog Dr. Ayşe Candayan’ın görüntüleri yer alır. Video, “Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi, bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka’ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun” sözleriyle bitiyor.

Kaynak: ANKA

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