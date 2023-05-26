CHP'li Gamze Taşcıer, Fahrettin Koca'nın tweetini alıntıladı: Benim sorularımı neden cevaplamadınız?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın SMA hastalarına ilişkin paylaşımını alıntılayarak birtakım sorular sordu.

Koca, Yavaş'ın "Bildiğiniz gibi Türkiye’de bir ilke imza atarak 27 Şubat 2021 tarihinde ücretsiz SMA testini yapmaya başladık. Aralık 2021 tarihinde ise Sağlık Bakanlığı uygulamaya başladı. Bakanlıklarımıza örnek olmanın gururunu yaşıyoruz." paylaşımını alıntıladı ve bir dizi soru eşliğinde şunları yazdı:

"Örnek olmak ne kadar değerliyse örnek almak da o kadar değerlidir. Ancak yaptığınızı iddia ettiğiniz SMA tarama testleri ile ilgili örnek bir durum söz konusu değil. SMA taramaları sadece evlenecek çiftlere değil yeni doğan bebekler için de merkezi programa alınmış ve Bakanlığımızca etkin şekilde yürütülmektedir. Size biraz da bilgi içeren bazı sorularım var."

TAŞCIER'DEN YANIT

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer de, Koca'nın bu paylaşımını alıntıladı ve şunları söyledi:

Fahrettin Bey,

Ne güzel soru sorup cevap bekliyor olmanız. Belli ki tam bir demokrasi sevdalısısınız…

Madem öyle, benim de sorularım var. 5 yılda size 41 soru önergesi verdim. 33’ünü yanıtlamadınız. SMA konusunu açmışsınız. Size SMA ile ilgili 5 önerge verdim, birini bile cevaplamadınız.

Anayasa Madde 98’e göre en geç 15 gün içinde cevap vermeniz gerekirken 4 yıl 10 ay 13 gündür cevabınızı bekleyen önergem var.

Sorularım çok basit, bekliyorum;

Benim sorularımı neden cevaplamadınız?

Anayasa’yı tanımıyor musunuz?