DEVA Partisi'nden grup kurmak için 'son bir destek' formülü: CHP'nin kapısını çalabilirler

14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim milletvekili olarak seçildi. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin 10’ar, DEVA’nın ise 15 sandalye elde etmesi, Millet İttifakı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni gruplarla temsil edilme olasılığını gündeme getirdi. Partiler grup kurabilmek için çözüm arayışına girdi.

Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya ise DEVA Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir talepte bulunduğunu yazdı. Muharrem Sarıkaya'nın yazısına göre DEVA Partisi, CHP'den son bir destek isteyerek 5 vekil transfer edilmesini talep edebilir.

Muharrem Sarıkaya, "DEVA kendisinin 15 vekil ile diğerlerinden 5 fazlası olduğunu ileri sürerek kendi çatısı altında toplanmasını isteyebilir; nitekim DEVA yöneticilerinin sohbetlerindeki imaları da bu yönde" ifadeleriyle grup kurulabilmesi için tartışılan diğer formülü yazdı.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle oldu:

"Hatta içlerinde, “CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız” cümlesini söylemekten kaçınmıyorlar.

CHP’de bu yönde tek bir adım atılması dahi imkânsız; çünkü kendinden girenler gittikten sonra geriye kalan milletvekili sayısı düşük…

O nedenle hepsinin de üzerinde durduğu tek grubun oluşması, bunun için de milletvekillerinin hangi partinin çatı olması gerektiğine birlikte karar vermesi ve Grup yönetimlerinin de bu anlayış içinde pay edilmesi.

Eş grup başkanının yanında grup başkanvekillerinin de katılan partilerden oluşması da üzerinde durulan formüllerden…"