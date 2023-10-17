Meclis'teki tüm partilerden İsrail'in saldırısına ortak bildiri
TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz" denildi.
İsrail-Hamas çatışmalarında Gazze'de bir hastaneyi hedef alındı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildirildi.
Saldırının ardından Meclis’te grubu bulunan partiler ortak bir bildiri ile İsrail’in savaş suçunu kınadı.
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