Dışişleri'nden İsrail’in saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bir hastaneyi hedef alan ve yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınadı.

Dışişleri'nden İsrail’in saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bir hastaneyi hedef alan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Gazze’de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır” ifadelerine yer verildi.

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik
Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki: Bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
Kılıçdaroğlu'ndan İsrail saldırısına tepki: Lanetliyorum Kılıçdaroğlu'ndan İsrail saldırısına tepki: Lanetliyorum
Denemek için ekmişlerdi. İlk hasat başlayınca yüzlerce ürün elde ettiler... Denemek için ekmişlerdi. İlk hasat başlayınca yüzlerce ürün elde ettiler...
Hasadına başlanınca binlerce TL kazanıyorlar! Son dönemde herkes yetiştiriyor Hasadına başlanınca binlerce TL kazanıyorlar! Son dönemde herkes yetiştiriyor
ÇOK OKUNANLAR
'Korkulan oldu' notuyla paylaşıldı: Afrika sıcakları, Türkiye'ye geliyor! 'Korkulan oldu' notuyla paylaşıldı: Afrika sıcakları, Türkiye'ye geliyor!
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden bir de oğlu var iddiası: 'Almanya'da yaşıyor, 39 yaşında' Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden bir de oğlu var iddiası: 'Almanya'da yaşıyor, 39 yaşında'
Selçuk Geçer, gün verdi: 'Dolar 45 lira olacak!' Selçuk Geçer, gün verdi: 'Dolar 45 lira olacak!'
AKP Genel Merkezi'ne ulaşan son 'İstanbul' anketi: İşte aday olması istenen isim AKP Genel Merkezi'ne ulaşan son 'İstanbul' anketi: İşte aday olması istenen isim
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor