Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki: Bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırıyla sivillerin öldürülmesine tepki gösterdi.

Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki: Bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye saldırarak sivilleri hedef almasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

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