Kral Abdullah'dan 'Gazze' açıklaması: Yeni mülteci istemiyoruz

Dünyada en fazla Filistinli mülteciye ev sahipliği yapan Ürdün'ün lideri Kral II. Abdullah dikkat çeken bir açıklama geldi. Almanya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kral Abdullah, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, 'kendi sınırlarını koruyacaklarını ve yeni mülteci dalgasına izin vermeyeceklerini' söyledi.

'GERİLİM GAZZE VE BATI ŞERİA'DA ÇÖZÜLMELİ'

Kral Abdullah, bölge oluşabilecek mülteci sorununa dikkat çekerek, İsrail'i, Filistinli mültecileri Mısır veya Ürdün'e itmeye çalışmamasına ilişkin uyardı. Abdullah, bölgedeki gerilimin Gazze ve Batı Şeria'da ele alınması gerektiğini ifade etti.

'ÜRDÜN'DE VE MISIR'DA MÜLTECİYE HAYIR'

Kral Abdullah basın toplantısında, Filistinli mülteci meselesine ekstra bir parantez açarak, "Bu bizim kırmızı çizgimiz, çünkü bazı olağan şüphelilerin sahada fiili sorunlar yaratmaya yönelik planının bu mülteci konusu üzerinden olduğunu düşünüyorum. Ürdün'de ve Mısır'da mülteciye hayır" dedi.