CNN ekibine 'sahte bombardıman' suçlaması

CNN International ekibinin Gazze sınırındaki görüntülerinin sahte olduğu ileri sürüldü. İddiaların, gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

CNN ekibine 'sahte bombardıman' suçlaması

Gazze sınırında görev yapan CNN International muhabiri Clarissa Ward'ın roket bombardımanından kaçtığı görüntülerin 'sahte' olduğu öne sürüldü. Videodaki seslendirmede, muhabir ve kameramana bazı direktifler verildiği görülüyor. Teyit.org'un aktardığına göre, internette anahtar kelimelerle yapılan arama sonuçlarında, CNN International videosunun orijinaline ulaşılabiliyor. 9 Ekim 2023 tarihli videoda, iddia paylaşımındaki seslendirme yer almıyor. Seslendirme videoya sonradan eklenmiş.

Videoda, Clarissa Ward ve ekibinin, Gazze sınırı yakınlarında roketlerden korunmak zorunda kaldığı belirtilmiş. Yine anahtar kelimelerle yapılan arama sonuçlarında seslendirmenin eklendiği videoya da ulaşmak mümkün. Videoyu The Quartering isimli bir hesap 10 Ekim 2023’te paylaşmış. YouTube’daki video, CNN sahte saldırı paylaştı, açıklamasıyla paylaşılmış. The Quartering isimli hesabın Twitter hesabına bakıldığında da videoyu paylaştığı görülüyor. Ancak hesap, hazırladığı videonun bir “meme” olduğunu belirtm

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